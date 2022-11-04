Перебої в роботі пристроїв зафіксували 24 жовтня.

Перебої в роботі терміналів Starlink в Україні фіксують з 24 жовтня. Як причину називають проблеми з фінансуванням.

За даними CNN, компанія SpaceX звернулася до Пентагону з проханням фінансувати супутникові термінали, якими користуються бійці ЗСУ. Ілон Маск пізніше заявив, що Starlink працюватимуть в Україні незалежно від фінансування. Попри це переговори щодо фінансування продовжилися.

24 жовтня почалися перебої в роботі терміналів. За даними одного з джерел, проблема в нестачі фінансування. Проблема торкнулася 1300 пристроїв.

Відео дня

До вересня борг за використання Starlink українськими військовими досяг майже до 20 мільйонів доларів. У свою чергу Міноборони України на початку жовтня звернулося до британських колег з проханням сплатити рахунок в 3,25 мільйона доларів, але "було вирішено, що існують більш пріоритетні військові можливості".

"Ми підтримуємо ряд терміналів, які мають пряму тактичну користь для українських військових у відбитті російського вторгнення. Ми розглядаємо і визначаємо пріоритетність всіх нових запитів з точки зору впливу, який внесок може мати на підтримку України в захисті свого народу від жахливого вторгнення Путіна", - повідомив британський чиновник.

Видання стверджує, що один з високопоставлених українських чиновників підтвердив відключення Starlink, назвавши термінали "дуже важливими" у війні проти Росії.

Термінали Starlink в Україні - що відомо

Збройні Сили України використовують термінали Starlink на передовій. Військові стали скаржитися на регулярні збої в роботі мережі.

У вересні компанія SpaceX звернулася до Пентагону з проханням заплатити за роботу терміналів в Україні, пояснюючи це тим, що доводиться витрачати не тільки на забезпечення зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів.

Крім того, власник компанії Ілон Маск зізнався, що боїться ескалації в Україні, що може спричинити початок Третьої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: