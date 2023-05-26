Характеристики від китайських версій не відрізняються, а ось ціни виявилися вище майже в два рази.

Новенький камерофон Xiaomi 13 Ultra від китайського вендора успішно продається у себе на батьківщині з квітня. За межами Китаю апарат поки не пропонується, але скоро це зміниться – міжнародний запуск не за горами.

За даними джерела, характеристики глобального Xiaomi 13 Ultra від китайських версій не відрізняються, але коштувати смартфон буде мало не в два рази дорожче.

Зокрема в Європі Xiaomi 13 Ultra буде представлений в єдиній версії на 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті в чорному і зеленому варіантах корпусу. Ціна складе 1499 євро або майже 60 000 в гривнях. У Китаї за версію 12/256 ГБ просять 5999 юанів (близько 32 000 грн).

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З такими цінами Xiaomi 13 Ultra ризикує виявитися чи не найдорожчим флагманом 2023 року на глобальному ринку, якщо не брати до уваги складні моделі. Варто зауважити, що поки компанія не назвала офіційну дату виходу смартфона.

Xiaomi 13 Ultra – "вбивця" флагманів Apple і Samsung

На тлі конкурентів апарат Xiaomi виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу чотири сенсори по 50 Мп кожен з "найпросунутішою" оптикою від Leica. Ще пристрій є рекордсменом по яскравості екрану – пікове значення становить 2600 ніт.

Серед основних характеристик – 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2, батарея на 5000 мАг з зарядкою 90 Вт по дроту і 50 Вт бездротовою, а ОС представлена Android 13 з оболонкою MIUI 14.

За 115 доларів до смартфона також можна докупити спеціальний аксесуар, який дозволяє за лічені секунди перетворити смартфон в цифрову камеру.

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