iPhone 14 Pro Max потрапив до рейтингу, але знаходиться лише на 7-ій позиції, поступаючись iPhone 14 Pro.

Напередодні розробники популярного бенчмарка Antutu оновили свій традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів на світовому ринку, а зараз з'явився аналогічний рейтинг, але вже пристроїв Apple під управлінням iOS і iPadOS.

Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці пристрої отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите активно за "яблучними" новинками, то для вас це може бути корисно при потенційному апгрейді.

На першому місці опинився 13-дюймовий iPad Pro 6-го покоління на процесорі М2 і з топовою комплектацією.

Другу сходинку зайняв вже 11-дюймовий iPad Pro 6 з тим же процесором, але 8 і 128 ГБ пам'яті.

Трійку лідерів замкнув iPad Pro 2021 року на 13 дюймів.

У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу ж за ним – модель 14 Pro Max. Восьме місце за iPhone 13 Pro із застарілим процесором А15 Bionic. Десятку замкнули iPhone 13 Pro Max з тими ж характеристиками і iPad Pro 3 на Apple a12x Bionic. iPhone 14 та iPhone 14 Plus в рейтинг не потрапили.

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13-дюймовий iPad Pro 6 – найтоповіший планшет Apple

У жовтні 2022 року Apple випустила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2. Фактично, це ті ж планшети, що й 2023 року, але тепер більш потужніші і з переробленим дизайном.

З інших особливостей новеньких iPad Pro: Face ID, подвійна камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C і аудіосистема з чотирьох динаміків. Вартість 11-дюймового планшета починається від $799 (30 000 грн) і від $1099 (40 000 грн) для версії на 13 дюймів.

Раніше стало відомо, коли Apple почне перехід на OLED-екрани в своїх ноутбуках і планшетах. Першими нову матрицю отримають 13-дюймовий MacBook Air і два iPad Pro з діагоналлю 11 і 12,9 дюйма.

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