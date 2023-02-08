Напередодні розробники популярного бенчмарка Antutu оновили свій традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів на світовому ринку, а зараз з'явився аналогічний рейтинг, але вже пристроїв Apple під управлінням iOS і iPadOS.
Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці пристрої отримали найбільшу кількість балів. Якщо ви не стежите активно за "яблучними" новинками, то для вас це може бути корисно при потенційному апгрейді.
- На першому місці опинився 13-дюймовий iPad Pro 6-го покоління на процесорі М2 і з топовою комплектацією.
- Другу сходинку зайняв вже 11-дюймовий iPad Pro 6 з тим же процесором, але 8 і 128 ГБ пам'яті.
- Трійку лідерів замкнув iPad Pro 2021 року на 13 дюймів.
У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу ж за ним – модель 14 Pro Max. Восьме місце за iPhone 13 Pro із застарілим процесором А15 Bionic. Десятку замкнули iPhone 13 Pro Max з тими ж характеристиками і iPad Pro 3 на Apple a12x Bionic. iPhone 14 та iPhone 14 Plus в рейтинг не потрапили.
13-дюймовий iPad Pro 6 – найтоповіший планшет Apple
У жовтні 2022 року Apple випустила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2. Фактично, це ті ж планшети, що й 2023 року, але тепер більш потужніші і з переробленим дизайном.
З інших особливостей новеньких iPad Pro: Face ID, подвійна камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C і аудіосистема з чотирьох динаміків. Вартість 11-дюймового планшета починається від $799 (30 000 грн) і від $1099 (40 000 грн) для версії на 13 дюймів.
Раніше стало відомо, коли Apple почне перехід на OLED-екрани в своїх ноутбуках і планшетах. Першими нову матрицю отримають 13-дюймовий MacBook Air і два iPad Pro з діагоналлю 11 і 12,9 дюйма.