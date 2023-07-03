А бонусом девайс працює ще як повербанк і док-станція.

Компанія Shiftcam представила аксесуар ProGrip Pro для любителів мобільної зйомки, що перетворює смартфон в аналог повноцінної камери. При цьому він працює ще як повербанк і док-станція.

Як передає Notebookcheck, у девайса є руків'я з кнопкою спуску затвора, а також додаткові компоненти, на зразок зовнішнього спалаху, об'єктива і штатива. При цьому поворотний механізм дає можливість знімати як в горизонтальній, так і у вертикальній орієнтації.

Бонусом виробник поставив акумулятор на 6400 мАг і котушку бездротової зарядки, так що це ще й функціональний повербанк. До того ж Shiftcam ProGrip Pro може служити ще і в якості настільної док-станції – руків'я можна використовувати як підставку.

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Девайс важить 200 грамів і сумісний з будь-якими смартфонами шириною від 58 до 90 мм. На офіційному сайті виробника за нього просять $150 (близько 5500 грн).

Схожий аксесуар, що перетворює смартфон в камеру, є у і Xiaomi, але він працює лише з Xiaomi 13 Ultra.

Раніше УНІАН розповідав про схожий аксесуар, але він перетворює будь-який смартфон в планшет. Гаджет також можна використовувати в парі з планшетом або ноутбуком.

Також ми розповідали про, мабуть, найнезвичайніший гаджет 2023 року – електронну книгу у вигляді окулярів. У девайса два 1.3-дюймових дисплея з вбудованим підсвічуванням, створених за технологією E-Ink – такі ж стоять в звичайних електронних читалках.

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