Всі вони потягнуть найвимогливіші ігри, а також гарно підійдуть для повсякденного використання завдяки значній автономності.

Оглядачі авторитетного ресурсу Tom's Hardware відібрали дев'ятку найкращих, на їхню думку, ігрових ноутбуків у 2023 році. До топу увійшли як "найнавороченіші" пристрої на сьогодні, так і бюджетні рішення дешевше 1000 доларів.

Найкращим з найкращих був визнаний MSI Titan GT77 HX. Це ультимативна геймерська модель, оснащена процесором Intel Core i9-13980HX і відеокартою GeForce RTX 4090, яка потягне всі ігри в 4K. Водночас ноутбук отримав 17,3-дюймовий Mini-LED 4K-дисплей з кадровою частотою 144 Гц. Але цінник, як і характеристики, космічний.

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Найкращим "легким і тонким" ноутбуком назвали ROG Strix G16. Всередині – процесор Intel Core i9-13980HX і відеокарта GeForce RTX 4070. Екран 16-дюймовий з роздільною здатністю FHD і кадровою частотою 165 Гц. Плюси –вага 2,5 кг, довгий час роботи від батареї, dисока продуктивність. Серед мінусів оглядачі виділили екран з роздільною здатністю Full HD.

Найкращим ноутбуком з 17-дюймовим екраном визнано MSI Raider GE78 HX. Начинка топ – процесор Intel Core i9-13950hx і відеокарта RTX 4080. Екран має роздільну здатність 2560 × 1600 пікселів, частота оновлення – 240 Гц. Це збалансована модель з хорошим дисплеєм.

Тим, хто знаходиться в пошуках бюджетного ігрового рішення, в Tom's Hardware рекомендують звернути увагу на MSI Katana 15 2023 року. Цю модель оснащено відеоприскорювачем GeForce RTX 4050, процесором Intel Core i7-13620H і 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD і частотою 144 Гц.

Альтернатива MSI Katana 15 (2023) – HP Victus 15 на базі Intel Core i5-12450H, з відеокартою GeForce GTX 1650 і 15,6-дюймовим FHD-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц.

Які ще ноутбуки потрапили до списку

ASUS ROG Zephyrus G14 – для фанатів AMD. Всередині стоїть процесор Ryzen 9 6900HS з відеокартою Radeon RX 6800, а екран характеризується 14-дюймовою панеллю з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів.

ASUS ROG Strix 18 – найкращий ноутбук з 18-дюймовим екраном. Модель побудована на базі процесора Intel Core i9-13980HX і найпотужнішої відеокарти на сьогодні RTX 4090.

Lenovo Legion Pro 5i – для кіберспорту. Ноутбук комплектується процесором Intel Core i7-13700H, відеокартою GeForce RTX 4060 і 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів і кадровою частотою 165 Гц.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 – найкращий ноутбук з двома дисплеями. У ряді сумісних ігор, наприклад Dying Light 2, на додатковий дисплей можна перенести частину ігрового інтерфейсу для максимально комфортного управління.

До речі, якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, результати останнього опитування Steam показують, що найпоширенішою відеокартою як і раніше залишається GeForce GTX 1650. Водночас все більше геймерів переходять на Windows 11.

Що стосується процесорів, то на сьогодні домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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