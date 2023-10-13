Honor Magic VS2 важить всього 229 грамів, але при цьому володіє флагманською начинкою.

Компанія Honor представила на ринку нову "розкладачку" під назвою Magic Vs2. Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найлегшою і найтоншою моделлю в своєму класі, передає GMSArena.

За словами виробника, надлегкий титановий шарнір, виготовлений за допомогою сучасної технології 3D-друку, забезпечує ідеальний баланс між вагою і міцністю. Маса Magic Vs2 склала 229 грамів, а товщина в складеному стані становить всього 10,7 мм.

Замість одного екрана тут використовується два окремих, з'єднаних між собою шарніром. Зовнішній дисплей характеризується діагоналлю 6,43 дюйма і роздільною здатністю 2376 × 1060 пікселів, внутрішній дисплей – з діагоналлю 7,92 дюйма і роздільною здатністю 2344 × 2156 пікселів. Обидві панелі OLED, кадрова частота – 120 Гц.

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Начинка у Magic Vs2 теж флагманська:

вперше в складних смартфонах частота регулювання ШІМ становить 3840 Гц – очі його не помічають і не втомлюються, є сертифікація TÜV Rheinland.

процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і 12/16 ГБ оперативної пам'яті.

потрійна камера: основна (50 Мп), телевик (20 Мп) і ультраширик (12 Мп). Підтримується гібридний 40Х зум і численні алгоритми, що залучають ШІ.

акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Honor каже, що в закритому стані апарат працює на 2 години довше iPhone 15 Pro.

Для свого класу Honor Magic Vs2 вийшов відносно недорогим: початкова версія з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті продається за 960 доларів, топова з 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ флеш-пам'яті доступна за 1055 доларів. Девайс вже продається в Китаї.

Додамо, що попередник Honor Magic V2 на цей момент вважається найкращим Android-смартфоном на думку китайських користувачів. Він отримав 98,26% захоплених відгуків і обійшов актуальні флагмани Samsung і Xiaomi.

А до цього у Honor вийшли "вбивці" AirPods Pro за $20. Ця одна з найдоступніших в своєму класі гарнітур, яка до того ж має активне шумозаглушення і режим прозорості.

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