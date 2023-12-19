Телеком-мережа компанії увійшла в період стабілізації, а 99% базових станцій на підконтрольній Україні території – у працездатному стані.

Мобільний оператор "Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова.

Як повідомила представниця "Київстар" Ірина Леліченко, також розпочала роботу інформаційна система, де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках.

"Телеком мережа "Київстару" практично увійшла в період стабілізації. Так 99% базових станцій на підконтрольній Україні території – у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв’язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Магазини "Київстару" відновили надання клієнтам більшості сервісів", - зазначила Леліченко.

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Зазначається, що компанія наразі продовжує покращувати роботу послуги домашнього інтернету у Києві та ряді інших місць. Також планується найближчим часом поступово зняти обмеження в швидкості мобільного інтернету.

За словами представниці компанії, спеціалісти "Київстар" працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом.

Вона також додала, що для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

Збій "Київстар" – останні новини

12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Увечері 13 грудня "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

18 грудня "Київстар" після масштабного технічного збою повернув можливість своїм абонентам надсилати SMS-повідомлення, в тому числі - в міжнародному роумінгу.

Тоді ж стало відомо, що "Київстар" планує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня, після чого оголосить про програму компенсацій.

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