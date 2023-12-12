У Києві збій у роботі "Київстару" не впливає на систему оповіщення.

В окремих громадах під час збою у роботі мобільного оператора "Київстар" перестали працювати системи оповіщення про повітряну тривогу.

Зокрема, Сумська міська військова адміністрація попереджає: "Через збій в роботі оператора "Київстар" на території Сумської міської ТГ тимчасово не працюватиме система оповіщення. На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. Також закликаємо відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах".

Офіційний Telegram-канал про оперативну ситуацію в Бориспільській громаді повідомляє, що у громаді тимчасово не функціонує система оповіщення.

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"На цей час інформування про повітряну тривогу здійснюватимуть екіпажі поліції через свої гучномовці. Також слідкуйте тут за повідомленнями та поширте цю інформацію", - закликають місцевих жителів.

Харківська ОВА також попередила, що деякий час частина сирен системи оповіщення не буде працювати "у зв’язку з проведенням технічних робіт", яких саме не уточнюється.

Громадян закликають користуватися офіційним мобільним додатком "Повітряна тривога".

Водночас , міська влада Києва повідомляє, що збій у роботі "Київстару" не впливає на систему оповіщення про повітряну тривогу у столиці.

"Система оповіщення про повітряну тривогу не залежить від роботи "Київстару". Тому технічний збій у роботі мобільного оператора не впливає на сталість роботи системи оповіщення столиці", - зазначають у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Звертається увага, що навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас у місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності електроживлення про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці.

Міська влада також інформує, що оплата проїзду в Київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

Масштабний збій в "Київстар" - головні новини

Сьогодні зранку в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій - відсутній мобільний зв'язок та інтернет, не працює сайт оператора. Як стало відомо згодом, проблеми виникли через потужну хакерську атаку на інфраструктуру оператора.

У Мінцифри при цьому зауважують, що національний роумінг не працює, бо "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

У компанії "Київстар" заявили, що не можуть сказати, скільки потрібно часу для відновлення системи після масштабної хакерської атаки. Мета кіберзлочинців - знищити інфраструктуру оператора мобільного зв'язку.

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