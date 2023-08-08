Apple планує старт продажів нових моделей iPhone 15 вже 22 вересня.

Компанія Apple готується до запуску нових айфонів вже наступного місяця. За традицією, буде чотири моделі, у тому числі преміальні Pro, фотографіями яких поділився провірений інсайдер Ice Universe. Як зазначив сам інсайдер, йому сказали, що це фото справжнього смартфона iPhone 15 Pro.

Однією з ключових особливостей, яку розкрили фотографії, стала відсутність традиційного перемикача звукових режимів, який був абсолютно у всіх моделях смартфонів Apple, починаючи з найпершої. Замість нього передбачається наявність нової кнопки Дії, аналогічній Action в Apple Watch Ultra.

Передбачається, що користувач зможе сам вибрати дію по її натисненню: наприклад, активувати ліхтарик, запускати камеру, робити скріншоти або навіть "шазамити" пісні.

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Водночас на нижній грані видніється роз'єм USB Type-C – одне з найважливіших оновлень в серії iPhone 15. Ця зміна очікується всіх чотирьох моделях і відкриває нові можливості для виробників аксесуарів.

За чутками, молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0. Зате порти iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть підтримувати USB 4.0.

За даними Bloomberg, нові смартфони iPhone 15 будуть представлені 12 або 13 вересня, а в продаж вони надійдуть 22 числа.

Водночас деякі інсайдери запевняють, що запуск iPhone 15, скоріше за все, буде відкладений на кілька тижнів, тобто новинки з'являться в жовтні. Причина-затримка виробництва камер.

На вересневій презентації Apple точно покаже iPhone 15 і Apple Watch Series 9 з Watch Ultra 2. А вже в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

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