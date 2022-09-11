Серед них – функція Always On Display, загальна медіатека в хмарі та фітнес-застосунок для телефону.

На традиційній вересневій презентації Apple представила свої головні гаджети 2022 року, в тому числі новенькі iPhone 14, які працюють на iOS 16 і мають безліч "абсолютно нових нововведень".

Журналісти The Verge склали список функцій, які Apple щойно представила в нових смартфонах, але вже давно стали буденністю для Android-користувачів.

Можливість поставити кілька точок на Картах

Ця дуже зручна функція з'явилася в Android з 2017 року. Apple "Карти", безумовно, пройшли тернистий шлях з моменту свого катастрофічного запуску 10 років тому, але вибоїни на шляху його розвитку як і раніше дають про себе знати та вимагають давно назрілого заповнення, як в цьому випадку, при кожному оновленні.

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Нові опції в Пошті

А саме можливість скасування відправки та відкладеної відправки повідомлень. У Gmail цей інструмент є з 2018 року і користується великою популярністю,

Live Captions ("Живі субтитри")

Опція дозволяє генерувати субтитри для відео, аудіо та розмов в реальному часі. Була в Android з 2019 року.

Тактильний відгук клавіатури при наборі тексту

На Android це було стільки, скільки ми себе пам'ятаємо.

Загальна медіатека в хмарі

Функція називається iCloud Shared Photo Library. Користувачі зможуть додавати до 5 інших користувачів, які отримають доступ до загальної медіатеки. Google Фото дозволяє вам поділитися всією своєю бібліотекою з іншим користувачем вже давно.

"Завжди включений екран"

Одна з найбільш розрекламованих функцій iOS 16. Екран айфона, навіть бувши вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

Це вже все давно є на Android і навіть має різні реалізації.

Фітнес-застосунок для телефону

Тепер фірмовий застосунок Apple не вимагає наявності смарт-годинників Apple Watch. Офіційний фітнес-застосунок Google Fit доступний на смартфонах вже давно, незалежно від того, чи використовуєте ви годинником, чи ні.

Кастомізація екрана блокування

Android 4.2 запропонував такі ще близько 10 років тому, але з якоїсь причини вирішив знову прибрати їх в Android 5.0.

Виявлення аварій

Google додала цю функцію у застосунок Personal Safety у 2019 році.

Технологія об'єднання пікселів

Першими тут були Huawei та Samsung.

До речі, на полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня. Пізніше всіх дебютує iPhone 14 Plus – 7 жовтня.

Раніше портал Android Authority склав список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але при цьому їх можна купити прямо зараз.

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