На традиційній вересневій презентації Apple представила свої головні гаджети 2022 року, в тому числі новенькі iPhone 14, які працюють на iOS 16 і мають безліч "абсолютно нових нововведень".
Журналісти The Verge склали список функцій, які Apple щойно представила в нових смартфонах, але вже давно стали буденністю для Android-користувачів.
Можливість поставити кілька точок на Картах
Ця дуже зручна функція з'явилася в Android з 2017 року. Apple "Карти", безумовно, пройшли тернистий шлях з моменту свого катастрофічного запуску 10 років тому, але вибоїни на шляху його розвитку як і раніше дають про себе знати та вимагають давно назрілого заповнення, як в цьому випадку, при кожному оновленні.
Нові опції в Пошті
А саме можливість скасування відправки та відкладеної відправки повідомлень. У Gmail цей інструмент є з 2018 року і користується великою популярністю,
Live Captions ("Живі субтитри")
Опція дозволяє генерувати субтитри для відео, аудіо та розмов в реальному часі. Була в Android з 2019 року.
Тактильний відгук клавіатури при наборі тексту
На Android це було стільки, скільки ми себе пам'ятаємо.
Загальна медіатека в хмарі
Функція називається iCloud Shared Photo Library. Користувачі зможуть додавати до 5 інших користувачів, які отримають доступ до загальної медіатеки. Google Фото дозволяє вам поділитися всією своєю бібліотекою з іншим користувачем вже давно.
"Завжди включений екран"
Одна з найбільш розрекламованих функцій iOS 16. Екран айфона, навіть бувши вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.
Це вже все давно є на Android і навіть має різні реалізації.
Фітнес-застосунок для телефону
Тепер фірмовий застосунок Apple не вимагає наявності смарт-годинників Apple Watch. Офіційний фітнес-застосунок Google Fit доступний на смартфонах вже давно, незалежно від того, чи використовуєте ви годинником, чи ні.
Кастомізація екрана блокування
Android 4.2 запропонував такі ще близько 10 років тому, але з якоїсь причини вирішив знову прибрати їх в Android 5.0.
Виявлення аварій
Google додала цю функцію у застосунок Personal Safety у 2019 році.
Технологія об'єднання пікселів
Першими тут були Huawei та Samsung.
До речі, на полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня. Пізніше всіх дебютує iPhone 14 Plus – 7 жовтня.
Раніше портал Android Authority склав список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але при цьому їх можна купити прямо зараз.