На Тернопільщині у січні товарообіг зріс на 79% - до 62,234,8 млн доларів

Оформлено 46,6 тис. т вантажів, що на 18,6 тис. т більше, ніж протягом січня попереднього року.

На Тернопільщині у січні товарообіг зріс на 79% до 62,234,8 млн дол. США

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема імпорт товарів зріс у 2 рази порівняно з минулорічним показником і склав 30 млн дол. США. На 68% зросли обсяги експортних операцій – до 32,2 млн дол. США.

Оформлено 46,6 тис. т вантажів, що на 18,6 тис. т більше, ніж протягом січня попереднього року.

Позитивне сальдо торгового балансу – 2,2 млн дол. США.

Основними товарами, що експортувалися, були електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) – майже 47% від загальної частки експортованих товарів, яблучний сік – 10,5%, м'ясо яловичини – 8%, олія рослинного походження – 3,6%, освітлювальні вироби – 3,5%, інші товари – 28%.

Основні імпортні товари: електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 39% від загальної частки імпортованих товарів, транспортні засоби – 11%, сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси – 10%, механічне обладнання – 7,5%, риба – 5%, інші товари –28%.

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 50 країн світу, перші позиції серед яких займають Польща (56,4% від усього товарообігу), Німеччина (7,6%), Швейцарія (5,4%), Білорусь (3,6%) та Словаччина (3,3%).

У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (54,4% від усього імпорту), Швейцарії (7,7%), Німеччини (6,1%), Великобританії (3,6%) та Китаю (2,8%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн, як Польща (62,2% від усього експорту), Німеччина (7,8%), Білорусь (7,2%), Швейцарія (2,6%) та Казахстан (1,6%).