На Тернопільщині платникам податків у січні-лютому повернули 55 млн грн ПДВ
11:58, 14 березня 2018Тернопіль
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Станом на 1 березня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 32 млн грн.
фото korupciya.com
На Тернопільщині платникам податків у січні-лютому повернули 55 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, станом на 1 березня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 32 млн грн.
Зокрема, 21 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.
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