На Тернопільщині платникам податків у січні-лютому повернули 55 млн грн ПДВ

Станом на 1 березня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 32 млн грн.

На Тернопільщині платникам податків у січні-лютому повернули 55 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, станом на 1 березня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 32 млн грн.

Зокрема, 21 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.