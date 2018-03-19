На Тернопільщині у сніговому заметі застряг міжнародний автобус з пасажирами (фото)
13:52, 19 березня 2018Тернопіль
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У транспортному засобі перебувало восьмеро пасажирів та водій.
В автобусі перебували пасажири / фото ДСНС
У сніговому заметі на Тернопільщині застряг міжнародний автобус з пасажирами, який рухався за маршрутом "Камянець-Подільський – Щецінь".
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Як повідомили УНІАН в центрі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 18 березня о 16:40 в с. Кривче Борщівського району на підйомі в сніговому заметі загруз пасажирський автобус марки «Сетра», польської фірми «Леон Пол Транс».
З метою запобігання нещасного випадку на місце події направлено черговий караул ДПРЧ-8 Управління.
Особовим складом пожежно-рятувального підрозділу проведено буксирування даного автобуса на безпечну ділянку дороги.
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