У Тернополі патрульні зупинили зухвалого нетверезого водія, який ніколи не отримував водійських прав

Водій був напідпитку і навіть не заперечував цього.

У Тернополі патрульні зупинили нетверезого водія, який ніколи не отримував водійських прав.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспектори зупинили Ford Transit на вул. Бродівській близько 22 год через те, що водій не ввімкнув ближнє світло фар.

Водій був напідпитку і навіть не заперечував цього. Підтвердив це і алкотест. З’ясувалося, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.

На правопорушника патрульні склали адміністративний протокол за ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).