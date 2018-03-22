В поліції зазначили, що викрадення знаків є непоодиноким у місті. При чому навіть переказавши вимагачам кошти, водії нерідко і далі залишаються без знаків.

У Тернополі патрульні знайшли знаки закордонної реєстрації, за які зловмисники вимагали у водіїв викуп.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався на вул. 15 квітня, де із автомобіля Volkswagen, який був припаркований у дворі біля будинку, вкрали знаки.

Аналогічний виклик близько 9 год ранку патрульні отримали і від мешканця вул. Л. Курбаса. Викрадені номерні знаки патрульній знайшли у тому ж дворі, на балконі під купою дошок.

В поліції зазначили, що викрадення знаків є непоодиноким у місті. При чому навіть переказавши вимагачам кошти, водії нерідко і далі залишаються без знаків.