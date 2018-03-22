На Тернопільщині внаслідок панкреонекрозу помер юнак
14:42, 22 березня 2018Тернопіль
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Медик повідомив про раптову смерть неповнолітнього, якого у важкому стані доправили з районного медзакладу.
Наразі працівники поліції з'ясовують обставини смерті. \ фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок панкреонекрозу помер 17-річний юнак.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, повідомлення про смерть юнака надійшло до працівників Тернопільського міського відділу поліції від чергового лікаря обласної лікарні.
Медик повідомив про раптову смерть неповнолітнього мешканця Чортківського району, якого у важкому стані доправили з районного медзакладу.
Лікарі діагностували у нього гострий панкреатит. На жаль, врятувати життя пацієнта не вдалося. Хлопець помер від панкреонекрозу.
Працівники поліції з'ясовують усі обставини смерті.
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