На Тернопільщині внаслідок панкреонекрозу помер юнак

Медик повідомив про раптову смерть неповнолітнього, якого у важкому стані доправили з районного медзакладу.

На Тернопільщині внаслідок панкреонекрозу помер 17-річний юнак.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, повідомлення про смерть юнака надійшло до працівників Тернопільського міського відділу поліції від чергового лікаря обласної лікарні.

Медик повідомив про раптову смерть неповнолітнього мешканця Чортківського району, якого у важкому стані доправили з районного медзакладу.

Лікарі діагностували у нього гострий панкреатит. На жаль, врятувати життя пацієнта не вдалося. Хлопець помер від панкреонекрозу.

Працівники поліції з'ясовують усі обставини смерті.