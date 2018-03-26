На Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав з аптеки скриньку з пожертвами на лікування

17:12, 26 березня 2018
Тернопіль
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REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про зникнення скриньки з однієї з аптек райцентру повідомив батько чоловіка, який потребує лікування.

Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження. На зображенні помітно як чоловік, щойно працівниця аптеки відволіклася, поцупив скриньку, у якій на той час було близько 300 грн.

Крадієм виявився 43-річний житель Чорткова. За скоєне йому інкримінують ч. 1 ст. 185 ("крадіжка") Кримінального кодексу.

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