На Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав з аптеки скриньку з пожертвами на лікування

Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження.

На Тернопільщині затримали 43-річного чоловіка, який вкрав пожертви на лікування важкохворого.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про зникнення скриньки з однієї з аптек райцентру повідомив батько чоловіка, який потребує лікування.

Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження. На зображенні помітно як чоловік, щойно працівниця аптеки відволіклася, поцупив скриньку, у якій на той час було близько 300 грн.

Крадієм виявився 43-річний житель Чорткова. За скоєне йому інкримінують ч. 1 ст. 185 ("крадіжка") Кримінального кодексу.