Зв’язкова УПА з Тернопільщини отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня (фото)

Ганна Лінько заслужила почесну відзнаку від держави, адже за те, що боролася за вільну й незалежну Україну, її у далекому 1947 році відправили до Магадану.

Зв’язкова УПА з Тернопільщини Ганна Лінько отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, державну нагороду, яку учасниці національно-визвольного руху зі Збаража призначено указом Президента України Петра Порошенка, вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Пані Ганна справедливо заслужила почесну відзнаку від держави, адже за те, що боролася за вільну й незалежну Україну, її у далекому 1947 році відправили до Магадану. Проте справжнього борця не зламати, й навіть тепер у свої 94 роки вона продовжує жити та творити для України, а на її прикладі виховуються майбутні покоління», – зазначив під час вручення відзнаки керівник області.

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Принагідно він побажав Лінько міцного здоров’я, сили та натхнення на кожен день, щоб життєва енергія лише примножувалася, а мудрі поради до уваги брала українська молодь.

Довідка УНІАН. Ганна Лінько народилася 2 березня 1924 року в селі Терпилівка Підволочиського району. Початкову школу закінчила в рідному селі. З 4 до 7 класу навчалася у Новому Селі.

У 1942 році вступила до Збаразької дворічної торговельної школи, де вступила в ОУН.

У 1944 після закриття школи стала зв’язковою УПА під псевдо «Лілея», «Конвалія».

У 1947 потрапила до в’язниці на Лонського, де зазнала катувань. Згодом її відправили у Магадан.

У Магадані познайомилася зі своїм чоловіком Трохимом Лінько – побратим «Граб» з відділу УПА–Північ Клима Савури, який був засуджений 1947-го. У 1955 році вони повернулися додому, після чого одружилися.