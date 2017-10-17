На Тернопільщині відновили штаб воєнної округи УПА з криївками, конюшнею та пекарнею (фото)

На Тернопільщині на території колишнього штабу воєнної округи УПА «Волинь-Південь», що у лісі за селом Антонівці Шумського району, висадили калинову алею пам’яті повстанців, які боролися та загинули за вільну Україну. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у лісі також повністю відтворили життя і побут українських патріотів, яким доводилося вести свою боротьбу підпільно. На території штабу відновили криївку, конюшню, пекарню та школу. А імена загиблих воїнів УПА та їхніх командирів з 35 сіл Шумського району закарбували на пам’ятних стелах, біля яких, власне, висадили кущі символу України – калини.

Участь у дводенному фестивалі «Луни повстанського краю» за селом Антонівці Шумського району взяли працівники апарату Тернопільської ОДА, молодь та активісти. Спільно із дітьми посадив калину й очільник Тернопільщини Степан Барна.

«Ми є свідками відновлення меморіального комплексу штабу УПА «Волинь-Південь». Тут творилася історія України, тут гинули хлопці-повстанці. Сьогодні наш обов’язок – виховувати майбутні покоління на прикладі героїв Української Повстанської Армії та на прикладі вже сучасних героїв, котрі віддали найцінніше – свої життя за Україну. Гадаю, що подібні кроки та вшанування дозволять нам усім замислитися над великим і сильним майбутнім нашої держави», – зазначив Барна.

Під час фестивалю, ініційованого ТОДА, в ході історичної реконструкції кожен міг відчути себе повстанцем і пізнати тогочасний побут – пройти блок-пости і повстанські дозори, долучитися до історичних вишколів, поповнити свою бібліотеку історичною, краєзнавчою та патріотичною літературою, ознайомитися з раритетними документами ОУН-УПА в штабі та пресовій кімнаті, відвідати реставровані об’єкти повстанського табору.

Під час урочистостей Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук відзначили грамотами та медалями за особливу відвагу, мужність та героїзм під час виконання завдань на східному фронті кращих бійців. Крім цих відзнак, бійці отримали й подяки від Президента України.

«Села Стіжок, Антонівці – це унікальні місця. Тут були зосереджені найбільші потуги Української Повстанської Армії. Водночас, тут було також багато людей, котрі підтримували національно-визвольний рух. Тоді УПА воювала на два фронти: проти німецької, фашистської країни на заході та проти «червоної» Росії, Радянського Союзу на сході. І я вірю в те, що ті здобутки, котрі були тоді, виховали ціле покоління українців, які сьогодні захищають нашу державу від російського агресора на східних рубежах», – сказав під час вручення нагород Барна.

Він також підкреслив, що готуючись до відзначення 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії, було поставлено за мету відновити комплекс УПА. На це виділили кошти з обласного бюджету, а також частину коштів спрямували облдержадміністрація й меценати.

«Дуже багато речей ми зробили своїми зусиллями і це відрадно. Тепер цей комплекс фактично отримав друге дихання. Сподіваюся, ці традиції матимуть продовження. У планах також – створити тут комплекс, який би постійно функціонував і давав можливість ознайомлювати людей, дітей з особливістю боротьби Української Повстанської Армії. За часів Радянського Союзу намагалися зробити все, щоб історія села Антонівці та боротьби повстанців пішла в забуття, ми ж її навпаки відновлюємо. Нам важливо, щоб на прикладі українських повстанців виховувалися майбутні покоління та формувалися майбутні захисники нашої Держави», – акцентував очільник Тернопільщини.

Також в рамках святкувань клуби реконструкторів відтворили бій воїнів УПА з Червоною армією.