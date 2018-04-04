В бігу на 1 км серед дівчат 2003 р. н. і молодших, вихованка тренера Володимира Небельського (Зборівська ДЮСШ) Уляна Рава з результатом 3.18 хв виборола перше місце.

Легкоатлетка з Тернопільщини Уляна Рава стала чемпіонкою України з кросу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих проходив в Одесі.

За відсутності провідних тернопільських бігунів на витривалість Наталі та Івана Стребкових, які перебувають на тренувальних зборах, хороші результати продемонстрували юні тернопільські легкоатлети.

Зокрема, в бігу на 1 км серед дівчат 2003 р. н. і молодших, вихованка тренера Володимира Небельського (Зборівська ДЮСШ) Уляна Рава з результатом 3.18 хв виборола перше місце.

Також на цій дистанції четвертою з часом 3.25 хв була Таня Когут (Бережанська ДЮСШ, тренер Дуда Володимир), ще одна вихованка Небельського Андріана Антонюк стала шостою з часом 3.28 хв.