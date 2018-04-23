Тернопільщина буде налагоджувати культурну та економічну співпрацю із сицилійським регіоном (фото)

Сторони погодилися, що подальша співпраця має набути конкретних форм та розвиватися конкретно між двома регіонами з перспективою на майбутнє.

Тернопільська область хоче співпрацювати із провінцією Агрідженто.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, відбулася зустріч представників провінції Агрідженто (Автономний регіон Сицилія Італійської Республіки) в особі віце-мера з міжнародних стосунків Беньяміно Бйонді з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною.

«У нас з’явилася унікальна можливість налагодити контакти та комунікацію з Автономним регіоном Сицилія і ми зацікавленні працювати спільно в багатьох напрямках. Перш за все – це економічний напрям. Адже в нас слабкий рівень зовнішньоекономічних відносин саме з Італією. Загально торговельний оборот – достатньо низький, і ми хотіли би суттєвого зростання. До слова, в області працює уже вісім компаній з італійськими інвестиціями. Також нам цікаві гуманітарний та культурологічний напрями співпраці, враховуючи специфіку наших регіонів», – підкреслив під час зустрічі очільник Тернопільщини Степан Барна.

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У свою чергу віце-мер з міжнародних стосунків міста Агрідженто Беньяміно Бйонді наголосив, що їх регіон робить акцент на міжнародному співробітництві, на пошуку нових партнерів та друзів. А для подальшої співпраці важливими є три напрями: економіка, туризм і культурна сфера.

«Мене дуже вразила Україна. Я побував на кількох підприємствах, які змінили моє уявлення про Україну. Я побачив сучасні технології виробництва та молодь, яка керує підприємствами. Ваша країна динамічно розвивається і має великий потенціал, працьовитих людей, а також багаті краєвиди та чудові пам’ятки архітектури», – зазначив Беньяміно Бйонді.

Сторони погодилися, що подальша співпраця має набути конкретних форм та розвиватися конкретно між двома регіонами з перспективою на майбутнє.

«Ми маємо, що показати нашим гостям та туристам, як також є куди поїхати та що відвідати у вас. Тому ми переконані, що розмаїття двох культур буде елементом ще більшої зацікавленості й промоції наших регіонів», – зауважив Степан Барна.

Довідка УНІАН. Італійська Республіка є одним із важливих економічних партнерів. У 2017 році зовнішньоторговельний оборот області склав 13,1 млн дол. США, в т.ч. експорт 2,4 млн дол. США (+24% до 2016р.), імпорт – 10,7 млн дол. США (+11 % до 2016р.). У січні – лютому 2018 року зовнішньоторговельний оборот склав 4,4 млн. дол. США. Зокрема, обсяг експорту до Італії зріс у 22 рази (2,2 млн. дол. США проти 97 тис. дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку області з Італії (станом на 31.12.2017 року) складає 517 тис. дол. США.

За участю італійського капіталу в Тернопільській області працює 8 підприємств у сферах сільського господарства, харчової промисловості, деревообробки, торгівлі, нерухомості та ін.