На Тернопільщині нетверезий водій хотів поцупити вантажівку з продуктами

За попередньою інформацією, чоловік, який сів за кермо чужої автівки - двадцятисемирічний житель райцентру.

На Теребовлянщині 27-річний чоловік напідпитку намагався вкрасти фуру з території підприємства, де її якраз розвантажували.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин трапився у суботу, 21 квітня близько 11:15. Вантажівка з продуктами харчування стояла на території приватного підприємства і її розвантажували працівники. В якийсь момент транспорт почав рухатися. Проте втекти далеко злодієві не вдалося, його зупинили.

За попередньою інформацією, чоловік, який сів за кермо чужої автівки - двадцятисемирічний житель райцентру. На момент злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. У скоєному чоловік зізнався, але чому пішов на злочин, не пам'ятає.

Як стало відомо, підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності. Він, працюючи у банку, викрадав кошти з рахунків клієнтів. Тепер житель Теребовлі відповідатиме ще й за статтею 289 частина 1 ККУ. Триває слідство.