На Тернопільщині нетверезий хуліган із іграшковим пістолетом зірвав пари в училищі

Свій вчинок зловмисник пояснити не зміг.

Нетверезий 20-річний хлопець увірвався в Кременецьке медичне училище під час занять і почав погрожувати присутнім іграшковим пістолетом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, раніше судимий 20-річний житель села Жолоби, хильнувши спиртного, навідався до місцевого училища. Оскільки вхід туди вільний, зловмисник без перешкод потрапив у приміщення. Зайшов на другий поверх, а там увірвався до однієї з аудиторій, де на той час йшла пара.

Зі слів свідків, хуліган одразу почав словесний конфлікт, а тоді вийняв з кишені предмет, схожий на пістолет і став цілитися в учнів.

Поліцейські розшукали зловмисника на території навчального закладу. У нього й справді вилучили пістолет, але іграшковий. Свій вчинок зловмисник пояснити не зміг.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 296 ККУ – хуліганство. Також зловмисник понесе адміністративну відповідальність за появу в громадському місці в нетверезому стані. Триває досудове розслідування.