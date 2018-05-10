В зв’язку з цим будуть внесені зміни на шляху проходження тролейбусних маршрутів.

У Тернополі впродовж 11-13 травня через ремонтні роботи на проспекті Злуки буде змінено рух громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, зміни зумовлені поточним ремонтом асфальтобетонного покриття з стабілізацією на проспекті.

За даними управління, впродовж трьох днів буде частково перекрито рух автотранспорту на ділянці проспекту Злуки від вул. Спортивної до транспортної розв’язки вул. Збаразької – Злуки – Текстильної – Промислової.

В зв’язку з цим будуть внесені зміни на шляху проходження тролейбусних маршрутів.

11 травня в ранковий період тролейбусний маршрут №3 буде курсувати за маршрутом вул. Винниченка-АРС, тролейбусний маршрут №5 – вул. Миру- Ринок-пр. С. Бандери -вул. Протасевича далі по маршруту, тролейбусний маршрут №8 – Газопровід-АРЗ, маршрут №4 буде знятий з лінії до обіду, №9 не їздитиме впродовж цілого дня.

В другій половині дня у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття по пр. Злуки (до Центру)

тролейбусні маршрут №3 та №8 будуть курсувати з вул. Морозенка через вул. Текстильну,

в другій половині дня тролейбусний маршрут №7 на “Епіцентр” їздити не буде,

тролейбусний маршрут №10 буде знятий з лінії,

тролейбусний маршрут №11 з вул. Тарнавського на кільці повертає ліворуч на пр. Злуки, вул.15 Квітня, пр. С. Бандери, вул. Руська далі по маршруту.

12 травня зранку тролейбусні маршрути №3 і №8 від вул. Збаразької будуть курсувати по вул. Текстильній до АРЗ, тролейбусний маршрут №5 буде курсувати вул. Миру-Ринок-пр.С.Бандери-вул. Протасевича, далі по маршруту, тролейбусні маршрут №9 буде знятий з лінії.

В другій половині дня тролейбусний маршрут №10 буде знятий з лінії, тролейбусний маршрут №11 з вул. Тарнавського на кільці повертає ліворуч на пр. Злуки, вул.15 Квітня, пр. С. Бандери, вул. Руська далі по маршруту.

13 травня тролейбусні маршрути №3 і №8 від вул. Збаразької будуть курсувати по вул. Текстильній до АРС, тролейбусний маршрут №5 буде курсувати вул. Миру – Ринок – пр. С. Бандери-вул. Протасевича далі по маршруту, тролейбусні маршрути №№9,10 – на лінію не вийдуть, маршрут №11 з вул. Тарновського на кільці повертає ліворуч на пр. Злуки, вул.15 Квітня, пр. С. Бандери, вул. Руська далі по маршруту.

Автобусні маршрути курсуватимуть без змін.

Періодично автобусами не виконуватимуться зупинки для здійснення посадки/висадки пасажирів – при об’їзді зустрічною смугою ділянок пр-ту Злуки, де проходитиме ремонт.

Для уникнення заторів, власників приватного автотранспорту просять з 11 по 13 травня об’їжджати ділянку пр-ту Злуки від розв’язки Збаразька – Текстильна до розв’язки Тарнавського – Коновальця, де проходитимуть ремонтні роботи.