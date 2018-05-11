Цьогоріч Тернопільщина отримає 34 млн грн на забезпечення якісної та сучасної середньої освіти

10:32, 11 травня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

Цьогоріч Тернопільщина отримає 34 млн грн на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«Розподіл буде здійснюватися наступним чином: 40% коштів – на закупівлю дидактичного матеріалу для 1 класу, 40% – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ, 20% – на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів НУШ. Решта 15 млн грн – на перепідготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках», – повідомив голова ОДА. 

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За його даними, загалом буде переобладнано 785 перших класів, у яких навчатимуться 12 тис. 256 учнів.

«Впровадження Нової української школи – це новий стандарт початкової освіти, який пілотується уже у 2017/2018 навчальних роках у понад сотні шкіл України. У Тернопільській області участь у проекті беруть Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. та Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7. Також на регіональному рівні бере участь в експерименті Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1. А з 1 вересня в абсолютно нових класах вже навчатимуться понад 12 тисяч першачків», – зазначив Барна.

Він також нагадав, що 12 квітня 4 школи, які беруть участь в експерименті, отримали ігрові набори LEGO. А в травні всі перші класи на новий навчальний рік також безкоштовно отримають 2 типи наборів LEGO: шість цеглинок на кожного першокласника та LEGO Play Box на кожен перший клас.

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Теги: #освіта#Тернопільщина#Степан Барна