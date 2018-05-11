Цьогоріч Тернопільщина отримає 34 млн грн на забезпечення якісної та сучасної середньої освіти

Загалом планується переобладнати 785 перших класів, у яких навчатимуться 12 тис. 256 учнів.

Цьогоріч Тернопільщина отримає 34 млн грн на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«Розподіл буде здійснюватися наступним чином: 40% коштів – на закупівлю дидактичного матеріалу для 1 класу, 40% – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ, 20% – на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів НУШ. Решта 15 млн грн – на перепідготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках», – повідомив голова ОДА.

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За його даними, загалом буде переобладнано 785 перших класів, у яких навчатимуться 12 тис. 256 учнів.

«Впровадження Нової української школи – це новий стандарт початкової освіти, який пілотується уже у 2017/2018 навчальних роках у понад сотні шкіл України. У Тернопільській області участь у проекті беруть Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. та Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7. Також на регіональному рівні бере участь в експерименті Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1. А з 1 вересня в абсолютно нових класах вже навчатимуться понад 12 тисяч першачків», – зазначив Барна.

Він також нагадав, що 12 квітня 4 школи, які беруть участь в експерименті, отримали ігрові набори LEGO. А в травні всі перші класи на новий навчальний рік також безкоштовно отримають 2 типи наборів LEGO: шість цеглинок на кожного першокласника та LEGO Play Box на кожен перший клас.