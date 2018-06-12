На Тернопільщині платникам податків у січні-травні повернули 139 млн грн ПДВ – 79,4% від заявленого

Невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок станом на початок червня становив 51 млн гривень.

На Тернопільщині платникам податків у січні-травні повернули 139 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 74 суб’єкти господарювання регіону заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 175 млн грн.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 77 млн грн, в тому числі 66 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.

Невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок станом на початок червня становив 51 млн гривень.