Тернопільські веслувальники Ярослав Гасій та Юрій Слюсаревський здобули дві золоті медалі на чемпіонаті України
Тернопільські веслувальники Ярослав Гасій та Юрій Слюсаревський здобули дві золоті медалі на чемпіонаті України.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні фізичної культури та спорту, відкритий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2002-2003 та 2004-2005 років проходив у Ковелі.
Участь у ньому взяли 698 учасників з 32 команд.
Дві золоті та срібну нагороди вибороли на цьому чемпіонаті вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Тернопільської міської ради Ярослав Гасій та Юрій Слюсаревський.
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У каное-двійці вони здобули золоті нагороди серед юнаків молодшої вікової групи на дистанціях 200 та 1000 метрів, а «срібло» їм дісталося на 500-метрівці.
Тренує спортсменів Ігор Ладика.
З поміж інших спортсменів, які представляли область, шосте місце зайняли екіпаж байдарки-двійки у складі Єлізавети Ліщини та Богданки Казмірчук на 200-метровій дистанції серед молодших дівчат. Восьмими на 1000-метрівці фінішували у байдарці-одиночці Богдан Гасій та Ірина Марцюк серед молодших юнаків.