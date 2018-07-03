У каное-двійці вони здобули золоті нагороди серед юнаків молодшої вікової групи на дистанціях 200 та 1000 метрів, а «срібло» їм дісталося на 500-метрівці.

Тернопільські веслувальники Ярослав Гасій та Юрій Слюсаревський здобули дві золоті медалі на чемпіонаті України.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні фізичної культури та спорту, відкритий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2002-2003 та 2004-2005 років проходив у Ковелі.

Участь у ньому взяли 698 учасників з 32 команд.

Дві золоті та срібну нагороди вибороли на цьому чемпіонаті вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Тернопільської міської ради Ярослав Гасій та Юрій Слюсаревський.

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У каное-двійці вони здобули золоті нагороди серед юнаків молодшої вікової групи на дистанціях 200 та 1000 метрів, а «срібло» їм дісталося на 500-метрівці.

Тренує спортсменів Ігор Ладика.

З поміж інших спортсменів, які представляли область, шосте місце зайняли екіпаж байдарки-двійки у складі Єлізавети Ліщини та Богданки Казмірчук на 200-метровій дистанції серед молодших дівчат. Восьмими на 1000-метрівці фінішували у байдарці-одиночці Богдан Гасій та Ірина Марцюк серед молодших юнаків.