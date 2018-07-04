На Тернопільщині рятувальники понад 2 год гасили пожежу складу зернових (Фото)

На Тернопільщині рятувальники понад 2 год гасили пожежу складу зернових.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 липня о 21.35 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення у селі Соборне Тернопільського району.

На місці рятувальники встановили, що горить покрівля складського приміщення для зберігання зернових та бобових культур. Орієнтовна площа загорання – 1,2 тис. м кв. Існувала загроза перекидання полум’я на сусідню будівлю недіючого млина.

О 22.49 пожежники вогонь зупинили, а о 23.42 повністю ліквідували.

На місці пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 33 рятувальники.

Причини загорання та завдані збитки встановлюються.