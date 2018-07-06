На Тернопільщині затримали кур’єра, який постачав ув’язненим наркотики та мобільні телефони (фото)

У пакунках виявили наркотиків майже на 6 тис. грн: марихуану, субутекс, метадон та амфетамін. В іншому пакунку - 8 мобільних телефонів та смартфонів із зарядними пристроями.

На Тернопільщині затримали кур’єра, який постачав ув’язненим наркотики та мобільні телефони.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, оперативну інформацію про те, що на територію тюрми раніше судимий чоловік постачає наркотики та мобільні телефони, оперативники підрозділу протидії наркозлочинності Тернопільщини спільно з працівниками Чортківського відділу поліції та СІЗО перевіряли впродовж кількох місяців.

Ймовірним підозрюваним був житель Тернопільського району, який лише в квітні цього року вийшов з місць позбавлення волі. Там він відбував покарання за крадіжки, незаконний збут наркотиків та психотропних речовин.

3 липня в ході спецоперації зловмисника викрили та піймали у момент передачі товару. Як стало відомо, він постачав на територію ізолятора передачі шляхом перекидання.

Усе, як правило, відбувалося в нічний час. Підозрюваний у домовлену годину підходив до стін слідчого ізолятору і затримані йому з вікна через огорожу викидали мотузку. До неї чоловік прикріпляв передачу. Після цього він закидав товар назад, але так, щоб не зачепити колючий дріт, який натягнутий по периметру огорожі. Саме у момент перекидання вантаж перехопили правоохоронці.

У пакунках виявили наркотиків майже на 6 тис. грн: марихуану, субутекс, метадон та амфетамін. В іншому пакунку – 8 мобільних телефонів та смартфонів із зарядними пристроями.

Кому призначався товар затриманий не зізнається. Не розповідає і про походження наркотичних речовин.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 307 ч. 2 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).