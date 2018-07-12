На Тернопільщині оголошено штормове попередження
10:27, 12 липня 2018Тернопіль
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За інформацією Українського гідрометцентру, 12 липня в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.
Ілюстрація vgolos.com.ua
На Тернопільщині оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за інформацією Українського гідрометцентру 12 липня в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.
Вітер південно-східний з переходом на західний, 5–10 м/с.
При цьому вдень під час грози передбачаються шквали 15–20 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до 13–18 градусів тепла, без опадів.
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