На Тернопільщині оголошено штормове попередження

10:27, 12 липня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація vgolos.com.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за інформацією Українського гідрометцентру 12 липня в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 5–10 м/с.

При цьому вдень під час грози передбачаються шквали 15–20 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 13–18 градусів тепла, без опадів.

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Теги: #негода#Тернопільщина#штормове попередження