За інформацією Українського гідрометцентру, 12 липня в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

На Тернопільщині оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за інформацією Українського гідрометцентру 12 липня в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 5–10 м/с.

При цьому вдень під час грози передбачаються шквали 15–20 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 13–18 градусів тепла, без опадів.