Барна закликав правоохоронців взятися за можливий незаконний збір коштів з батьків першокласників на облаштування класів та на зловживання в медицині

Водночас голова ТОДА зазначив, що за фактами порушень законодавства на об’єктах області здійснюються спеціальні перевірки, відкриваються судові провадження і винні притягуються до відповідальності.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав правоохоронців звернути увагу на можливий незаконний збір коштів з батьків першокласників на облаштування класів, а також на зловживання в галузі медицини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він вів мову під час підбиття підсумків роботи у першому півріччі обласної прокуратури.

Читайте такожНа Тернопільщині влада обіцяє звільняти керівників шкіл, в яких з батьків вимагатимуть кошти на облаштування початкових класів

«Хочу акцентувати особливу увагу на галузях освіти і медицини. Не потрібно мовчати, коли вчиняються злочини, адже ми проводимо спільну роботу з протидії конкретним проявам злочинності. Ті, хто переступають закон, повинні нести відповідальність», – підкреслив Барна.

Також голова ОДА розповів про випадки, коли з батьків майбутніх першокласників намагалися стягнути гроші на ремонт класу. Він наголосив, що такі дії протизаконні і людям необхідно одразу звертатися з відповідною заявою в управління освіти і науки Тернопільської ОДА або в правоохоронні органи.

«Держава повністю забезпечила усім необхідним перші класи, які розпочнуть навчання уже з вересня за стандартами нової української школи. Сьогодні на це достатньо коштів виділено як з державного так і з обласного бюджетів. Тому не припустимо, щоб в батьків, чиї діти йдуть до першого класу, збирали кошти», – наголосив керівник області.

Водночас він зазначив, що за фактами порушень законодавства на об’єктах області здійснюються спеціальні перевірки, відкриваються судові провадження і винні притягуються до відповідальності. «Зросло число скерованих до суду обвинувальних актів у сферах лісокористування та земельних правовідносин, а також про корупційні правопорушення», – сказав Барна.

У свою чергу прокурор області В’ячеслав Перч поставив перед прокурорами завдання на наступне півріччя особливо зосередитися на викритті зловживань під час використання бюджетних коштів у сфері автодорожнього комплексу, у галузі земельних правовідносин, надрокористування, а також продовження роботи щодо протидії кримінальних правопорушень з ознаками корупції.