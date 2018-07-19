Окрім цеху підприємства «Мануфактура» у с. Жуків Бережанського району заплановано відкрити ще аналогічний цех у с. Лапшин.

На Тернопільщині новостворене швейне підприємство планує до кінця літа збільшити кількість працівників в 2 рази до 70 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, окрім цеху підприємства «Мануфактура» у с. Жуків Бережанського району заплановано відкрити ще аналогічний цех у с. Лапшин.

«Це підприємство є прикладом того, як можна працювати на Тернопільщині, створюючи нові робочі місця та сплачуючи податки до місцевого бюджету. Приємно, що на Бережанщині відновлюється легка промисловість та створюються нові робочі місця. Відкриття даного підприємства є свідченням хорошої співпраці між бізнесом та владою, адже потрібно підтримувати вітчизняних виробників та популяризувати їхню продукцію. Відкриття нових підприємств в області є хорошою умовою для економічного розвитку», – зазначив під час огляду потужностей підприємства голова ТОДА Степан Барна.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Мануфактура» розпочало свою діяльність цього року. Спеціалізується воно на пошитті чоловічих сорочок, виробляючи у місяць близько 10 тис. виробів. Продукцію експортуватимуть у Польщу, Німеччину та Швецію.