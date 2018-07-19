У Тернополі патрульні оштрафували водія, який незаконно використовував спецсигнал (відео)

Чоловік розповів, що автомобіль нещодавно придбав, разом зі спецсигналами.

У Тернополі патрульні оштрафували водія, який незаконно використовував спецсигнал.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрулюючи вул. Винниченка близько 11 год 18 липня, правоохоронці помітили автомобіль Toyota Corolla на іноземній реєстрації, водій якого використовував спеціальні звукові сигнали під час руху.

Патрульні зупинили транспортний засіб. Чоловік розповів, що автомобіль нещодавно придбав, разом зі спецсигналами. Однак відповідних документів на їх використання у нього не було.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 122-5 (порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 8,5 тис. грн.

Інспектори також вилучили спеціальний сигнальний пристрій.