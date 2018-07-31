3 серпня бажаючі зможуть оглянути експозиції Музею лемківської культури і побуту, в день буде концертна программа, яка під вечір завершиться запалення малої ватри.

На Тернопільщині 3-5 серпня відбудеться фестиваль «Дзвони Лемківщини».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Всеукраїнський фестиваль лемківської культури традиційно пройде в урочищі «Бичова», що у Монастириському районі. Участь у ньому візьмуть професійні та аматорські колективи і окремі виконавці з України, Польщі та Словаччини.

Читайте такожНа Тернопільщині відбудеться фестиваль духовної пісні "Білий Берег"

3 серпня бажаючі зможуть оглянути експозиції Музею лемківської культури і побуту, в день буде концертна программа, яка під вечір завершиться запалення малої ватри.

У суботу в Монастириську пройде традиційна хода учасників фестивалю, також відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченку та до пам’ятного знаку депортації.

На території фестивалю цього дня функціонуватиме містечко народних промислів, традиційної лемківської кухні.

О 13 год передбачене урочисте відкриття ХІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури та запалювання ватри.

Також у суботу організатори анонсують концертну програму, презентацію книжок на лемківську тематику, тематичні конкурси, спортивні ігри та змагання.

О 19 год відбудеться концерт Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Верьовки, о 23 год – молодіжна забава.

У неділю учасники фесту візьмуть участь в літургії біля каплички на Ватряному полі.

Продовжать програму концерти. О 17 год фестиваль урочисто закриють.