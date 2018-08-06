На Тернопільщині випускниця, яка здала ЗНО на 200 балів, отримала іменний годинник від голови ОДА
На Тернопільщині випускниця, яка здала ЗНО на 200 балів, отримала іменний годинник від голови ОДА.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Катерина Симко із села Біла Тернопільського району є однією із чотирьох випускників шкіл в області, які задали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальних 200 балів.
Сьогодні голова ОДА Степан Барна привітав її із значними успіхами та вручив іменний годинник.
Катерина закінчила Тернопільську спеціалізовану школу І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов. За результатами ЗНО дівчина отримала 200 балів з української мови та літератури. Також значні успіхи вона продемонструвала й по інших предметах: математика - 188 балів, хімія - 193 бали та біологія - 196 балів.
Дівчина стала студенткою Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, обравши факультет "Лікувальна справа".
Барна подякував Катерині за активне бажання проявити себе у навчанні, за успішність і зразковість.
"200 балів з української мови та літератури – це відмінний результат. Приємно також, що Ви продемонстрували добрі успіхи й з інших предметів. Нам потрібні молоді, активні та розумні люди. Адже за вами майбутнє нашої країни", – сказав керівник області.
Він також відзначив, що в області стимулюють та підтримують дітей, які добре навчаються. Зокрема, за відмінні результати на ЗНО, за рішенням сесії обласної ради, випускники отримали одноразові премії у розмірі 2 тис. грн. Також випускники-відмінники, які вступили до тернопільських вишів, отримуватимуть щомісячно до стипендії по 1 тис. грн.