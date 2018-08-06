За результатами ЗНО дівчина отримала 200 балів з української мови та літератури.

На Тернопільщині випускниця, яка здала ЗНО на 200 балів, отримала іменний годинник від голови ОДА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Катерина Симко із села Біла Тернопільського району є однією із чотирьох випускників шкіл в області, які задали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальних 200 балів.

Сьогодні голова ОДА Степан Барна привітав її із значними успіхами та вручив іменний годинник.

Катерина закінчила Тернопільську спеціалізовану школу І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов. За результатами ЗНО дівчина отримала 200 балів з української мови та літератури. Також значні успіхи вона продемонструвала й по інших предметах: математика - 188 балів, хімія - 193 бали та біологія - 196 балів.

Дівчина стала студенткою Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, обравши факультет "Лікувальна справа".

Барна подякував Катерині за активне бажання проявити себе у навчанні, за успішність і зразковість.

"200 балів з української мови та літератури – це відмінний результат. Приємно також, що Ви продемонстрували добрі успіхи й з інших предметів. Нам потрібні молоді, активні та розумні люди. Адже за вами майбутнє нашої країни", – сказав керівник області.

Він також відзначив, що в області стимулюють та підтримують дітей, які добре навчаються. Зокрема, за відмінні результати на ЗНО, за рішенням сесії обласної ради, випускники отримали одноразові премії у розмірі 2 тис. грн. Також випускники-відмінники, які вступили до тернопільських вишів, отримуватимуть щомісячно до стипендії по 1 тис. грн.