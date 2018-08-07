За офіційними даними, з початку року на водоймах області загинула 31 людина, серед них – двоє дітей.

На Тернопільщині у ставку втонув 39-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора 6 серпня у водоймі поблизу села Іква Кременецького району.

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Повідомлення про нещастя до поліцейських надійшло від диспетчера районного відділу служби надзвичайних ситуацій. Виїхавши на місце події, кременецькі поліцейські з’ясували, що під час купання у ставку, який місцеві називають Королівський міст, загинув житель Кременеця.

Тіло утопленика було знайдено у водоймі та направлено для проведення розтину.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у цьому ж ставку втонув дев’ятикласник.

За офіційними даними, з початку року на водоймах області загинула 31 людина, серед них – двоє дітей.