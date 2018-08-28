На Тернопільщині у Марійському духовному центрі в Зарваниці відкрили комплекс з копіями  будівель християнських пам'яток Єрусалиму (Фото, відео)

На Тернопільщині у Марійському духовному центрі в Зарваниці відкрили комплекс з копіями будівель християнських пам'яток Єрусалиму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли сотні паломників з різних міст України, представники місцевої влади та духовенства.

Освятили комплекс «Український Єрусалим» предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав, та кустодій (хранитель) Святої Землі о. Фраческо Паттон. Він привіз камінь із гробу Господнього зі Святої Землі, який вмонтували у храмову споруду «Українського Єрусалиму».

«Відтепер кожен християнин, кожен українець матиме можливість у Зарваниці прикластися до святого місця — частинки гробу Господнього. Для нас важливо, аби ця святиня зміцнювала нашу віру, підсилювала наш патріотизм та любов до рідної землі. А ще додавала сил та наснаги, щоб змінювати обличчя Тернопілля та України на краще, повернути свої землі й забезпечити перемогу українського війська над окупантом», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Храмовий комплекс містить досконало відтворені копії будівель християнських пам'яток Єрусалиму. Центральна споруда — гріб Господній — головна святиня християнського світу, де, відповідно до Євангелія, був похований Ісус Христос після розп’яття й воскрес на третій день. Увесь комплекс оточений високими й товстими мурами, що уособлюють древні оборонні мури Святої Землі.

Будівництво комплексу тривало чотири роки.

Фото: прес-служба Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ