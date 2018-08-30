Юнака з відкритою черепно-мозковою травмою доправлено в реанімаційне відділення районної лікарні.

На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 21-річного місцевого жителя, який потрапив в ДТП на скутері.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода сталася у селі Добрівляни Заліщицького району.

Про пацієнта з важкою травмою голови правоохоронцям повідомили медики. Виїзхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що 21-річний житель села Дзвиняч не впорався з керуванням та на узбіччі дороги випав з сидіння скутера. Юнака з відкритою черепно-мозковою травмою доправлено в реанімаційне відділення районної лікарні.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України.