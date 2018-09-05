Тернопільщина єдина з України представляє свій потенціал на економічному форму у польській Криниці-Здруй (фото)

Під час форуму відбудуться дискусійні панелі із виступами президентів, міністрів та відомих політиків з багатьох країн Євросоюзу.

Тернопільщина єдина з України представляє свій потенціал на економічному форму у Польщі у місті Криниця-Здруй Малопольського воєводства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, очолив делегацію голова ТОДА Степан Барна.

Зокрема, серед презентаційних матеріалів Тернопільської області представлена Теребовлянщина ялинковими прикрасами ТзОВ «Орбітал».

Під час форуму відбудуться дискусійні панелі із виступами президентів, міністрів та відомих політиків з багатьох країн Євросоюзу. У першому пленарному засіданні бере участь перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів.

Головна мета проведення форуму — створення сприятливого клімату для розвитку політичної та економічної співпраці в Європі.