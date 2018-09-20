На Тернопільщині після продажу права оренди на землю на відкритих торгах розмір оренди зріс у 2 рази.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області, загалом середній розмір орендної плати землі, переданої в оренду у 2018 році, у Тернопільській області складає 4,25 тис. грн/га.

За 8 місяців управлінням було підготовлено та проведено 43 земельних аукціонів з продажу права оренди. На торги були виставлені права оренди 210 земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів. Їхня загальна площа становила понад 2 тис. га. Стартовий розмір орендної плати по цих земельних ділянках – 2,82 млн грн.

Упродовж 8 місяців 2018 року аграрії Тернопільщини придбали права оренди на 131 земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1,4 тис.га

В процесі проведення торгів скасовано результати по 6 земельних ділянках у зв’язку з несплатою переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот, як того вимагає п.6 ст.138 Земельного кодексу України.

Визнано торги на 73 земельні ділянки такими, що не відбулися у зв’язку з наявністю лише одного учасника або відсутності учасників торгів.

За результатами реалізації права оренди на конкурентних засадах місцеві бюджети сільських рад, на території яких продавалось таке право, поповнились коштами від сплати річної оренди на 5,9 млн. грн. Розмір орендної плати в результаті торгів зріс у 2 рази від стартової ціни.