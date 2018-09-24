Тернопільщина отримає майже 10 мільйоні гривень на облаштування 11 нових футбольних полів

Вартість одного такого поля складає 1,5 мільйона гривень.

Тернопільщина отримає майже 10 млн грн на облаштування 11 нових футбольних полів.

Як повідомив УНІАН начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, це стало відомо після засідання робочої групи Кабміну, під час якої визначали ті проекти, які потраплять в перелік фінансування.

«Загалом підтримали 11 проектів в межах суми, що виділена урядом. Попереду ще очікуються процедури погодження у Мінрегіонбуді, але радію, що тут, на місцях, знаходимо спільну думку. Одинадцять новеньких футбольних полів у цьому році будуть використовуватись дітьми для тренувань та занять спортом. Дякую тим органам державної влади та місцевого самоврядування, які знаходять кошти на співфінансування будівництва та реконструкції спортивних об'єктів. Ви інвестуєте в здоров'я наших дітей!» – підкреслив Мацикур.

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Область отримала кошти на будівництво 11 міні-футбольних полів на умовах співфінансування 50/50, які дозволяють тренуватися та змагатися у будь-яку пору року, і є сучасною вимогою для розвитку футболу. Вартість одного такого поля складає 1,5 млн грн.