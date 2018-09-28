Водій мікроавтобуса стверджує, що зброю знайшов.

У Тернополі відкрили провадження щодо водія, який погрожував пістолетом іншому через непорозуміння на дорозі.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора на вул. Бродівській, за словами потерпілих, їхній автомобіль на мосту з порушенням правил дорожнього руху обігнав водій «Mercedes Vito», ледь не створивши аварійної ситуації. Вони об’їхали порушника. Проте водій мікроавтобуса наздогнав їх і під час руху почав погрожувати пістолетом. Врешті він перегородив їм дорогу, після чого між водіями почалася словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Дружина потерпілого викликала на допомогу працівників поліції.

Правоохоронці поспілкувалися з обома учасниками конфліктної ситуації та оглянули транспортні засоби. В автомобілі «Mercedes Vito» поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. Його вилучили і направили на експертизу. Водій мікроавтобуса стверджує, що зброю знайшов.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, опитують свідків події, вилучили відео з реєстраторів та зняте телефоном.

За даним фактом слідчі Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 129 ч. 1 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).