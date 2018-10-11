В Тернопільській облдержадміністрації 72% працівників складають жінки – Барна

14:55, 11 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час регіональної наради щодо пріоритетів гендерної політики під головуванням віце-прем’єр-міністра з питань європейської та  євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе повідомив голова ОДА Степан Барна.

Він підкреслив, що в області дотримуються гендерної рівності.

"Ми цінуємо жіночу працю і жінок, які активно працюють для того, щоб розбудовувати Тернопільську область. Низка заходів, які відбувалися у нас кілька останніх днів, дала можливість нам для аналізу. У понеділок був день юриста і серед відзначених з нагоди професійного свята близько 70% склали жінки. Коли ми аналізуємо діяльність органів державної влади, то 72% працівників обласної державної адміністрації – це також жінки", – сказав Барна.

Фото прес-служби ТОДА

Він також додав, що в галузі освіти 68% директорів шкіл та 83% вчителів – теж представники жіночої статі.

Троє жінок в області очолюють райдержадміністрації, збільшується і кількість депутатів-жінок в об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні їх – 36%.

"Мені приємно, що проблематика, яку ми сьогодні піднімаємо, актуалізується. Бо ми впевнені, що межі досконалості немає і готові над цим працювати. Водночас, ми переконані, що жінки й надалі зможуть себе проявляти в органах державної влади, місцевого самоврядування та політичних силах", – сказав голова ОДА.

Климпуш-Цинцадзе додала, що забезпечення рівності прав чоловіків і жінок можливе лише тоді, коли все суспільство та представники обох статей будуть над цим працювати.

"Я тішуся з того, що наш уряд - перший український уряд, який реалізував питання гендерної рівності в своєму плані дій і реалізовує ці пріоритети. Ми розуміємо, що включення жінок в економічний потенціал країни може дати суттєвий приріст у валовому внутрішньому продукті. І цей потенціал поки що не використовують у дуже багатьох країнах світу. З боку уряду ми реалізовуємо ці завдання на рівні роботи всіх міністерств", – зауважила Віце-прем’єр-міністр.

За її словами, передовим у цьому є міністерство внутрішніх справ, яке через свою діяльність створює умови для жінок для служби у правоохоронних органах та армії.

"Сьогодні у Збройних силах України служить понад 25 тисяч жінок, що складає 10% від складу ЗСУ. Це означає, що ми практично вийшли на показники країн-членів НАТО і це не може не тішити", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також висловила вдячність Барні та голові облради Віктору Овчаруку за те, що регіональну нараду із питань гендерної рівності за участі представників західних областей організували на Тернопільщині.

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Теги: #Степан Барна#Тернопільська ОДА#гендерна рівність