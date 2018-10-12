На Тернопільщину прибув Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет (фото)

На Тернопільщину прибув з архіпастерським візитом Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Філарет відвідає всі кафедри, як це робить по всій Україні.

На Тернопільщині у селі Лішня сьогодні він освятить єдину в Україні каплицю-пантеон загиблих учасників АТО. Після цього відвідає Кременецький собор Преображення Господнього і освятить велику ікону.

Крім того, вже у Тернополі він побуває на місці будівництва кафедрального собору Святих Костянтина та Єлени.

13 жовтня Філарет освятить храм у селі Куликів Кременецького району, де за два роки громада з 80 дворів, перейшовши з УПЦ МП в УПЦ КП, збудувала новий храм.