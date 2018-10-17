На Тернопільщині посеред траси згорів КамАЗ, знищено 8 тонн сої (фото)

Внаслідок пожежі знищено транспортний засіб та пошкоджено 8 т насіння сої.

На Тернопільщині посеред траси згорів КамАЗ, знищено 8 т сої. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 16 жовтня о 14.47 на автодорозі Тернопіль–Кременець поблизу с. Горинка Кременецького району виникла пожежа в кабіні вантажного автомобіля «Камаз» з причепом. Внаслідок пожежі знищено транспортний засіб та пошкоджено 8 т насіння сої. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюється. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї ДПРЧ (м. Кременець).

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