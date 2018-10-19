На Тернопільщині 19 жовтня оголошено День жалоби у зв’язку з терактом в Керчі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне до розпорядження голови ТОДА Степана Барни, на знак скорботи буде приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території області.

«Це трагедія всього українського народу, адже лихо сталося з нашими співгромадянами, які в Криму перебувають під тимчасовою окупацією північного сусіда-агресора. Коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це біда. Саме тому зі свого боку українська сторона зробить усе можливе, аби максимально допомогти постраждалим. Бо немає чужих дітей. А ці діти, які постраждали, - народилися на території України», – зауважив Барна.

Підтримка наших співгромадян, за його словами, стосується не тільки тих, хто сьогодні мешкає на території тимчасово окупованого Криму, а й Донбасу.

«На жаль, через нездорові амбіції Кремля страждають невинні люди, прості українці. З нашого боку ми маємо зробити все можливе, щоб вони отримували допомогу, підтримку та сприяння на території України. Адже трагедія, що сталася в Керчі, змушує насторожуватися, позаяк наводить на асоціації з подібними злочинами Кремля проти своїх громадян у Росії. Це коли ФСБ підривали житлові будинки у Волгодонську, коли спецслужби за наказом Путіна потруїли газом заручників у концертному залі «Норд-Ост», коли при штурмі школи повбивали дітей у Беслані лиш для того, щоб у такий злочинний спосіб залякати та згуртувати націю. Тому знову червона нитка дуже може тягнутися до Кремля, який прагне дестабілізувати ситуацію і загострити конфлікт з Україною», – переконаний Барна.

Він висловив переконання, що після теракту в Керчі українські спецслужби мають спрацювати на випередження, щоб подібне не повторилося на підконтрольних Україні територіях.

«Не сумніваюся у професійності наших спецслужб, тому що вони неодноразово це підтверджували. Тому сподіваюся, що вони контролюватимуть ситуацію та дбатимуть про безпеку наших громадян та нашої держави», – акцентував голова облдержадміністрації.