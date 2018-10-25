На Тернопільщині невдовзі відкриють амбулаторію, в реконструкцію якої вклали 9 млн грн (фото)

У Великогаївській об’єднаній територіальній громаді Тернопільського району невдовзі відкриють амбулаторію, в реконструкцію якої вклали 9 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на ремонт та добудову фельдшерсько-акушерського пункту у нову та сучасну, комфортну для медпрацівників та пацієнтів лікарську амбулаторію із Держаного фонду регіонального розвитку виділили понад 5 млн грн, ще стільки ж – із місцевого бюджету громади.

Амбулаторія у Великих Гаях буде забезпечувати медичне обслуговування жителів Великих Гаїв, Дичкова, Красівки, Застінки, Товстолуга, Кип’ячки. Зараз в закладі завершуються останні роботи. Залишилося також встановити медичне обладнання.

Комфортні та просторі кабінети огляду пацієнтів, процедурні, затишні приміщення амбулаторії мав можливість оглянути голова ОДА Степан Барна під час робочої поїздки у громаду.

«Те, як змінюється сьогодні обличчя медицини, починаючи від первинної ланки надання меддопомоги, можна уже відчути та оцінити. Завдяки реформі децентралізації, яка дозволила акумулювати власні ресурси на місцях, оновлюється соціальна сфера, дорожня інфраструктура, відкриваються адміністративні центри. Ці кроки дають можливість зробити те, що не робилося раніше», – підкреслив голова ОДА.