Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо тернополянина, який виготовляв фальсифікований алкоголь.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час обшуку в жителя Тернополя було виявлено та вилучено незаконно виготовлених з метою збуту 500 л алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення, а також 1,8 тис. підроблених марок акцизного податку.

Розслідування завершено.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано для розгляду до суду кримінальне провадження за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконного придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів (ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України).