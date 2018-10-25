Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо тернополянина, який виготовляв фальсифікований алкоголь

11:11, 25 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото: altaynews.kz

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час обшуку в  жителя Тернополя було виявлено та вилучено незаконно виготовлених з метою збуту 500 л алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення, а також 1,8 тис. підроблених марок акцизного податку.

Розслідування завершено.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано для розгляду до суду кримінальне провадження за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконного придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів (ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України).

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