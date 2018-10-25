Голова ТОДА підписав розпорядження про створення Тернопільської міської територіальної громади (фото)

Тернопільська ОТГ стала 48-ою в області, до обласного центру приєдналися наразі чотири сільські ради, а саме Кобзарівська, Курівецька, Малашовецька та Чернихівська.

Голова ТОДА Степан Барна підписав розпорядження про створення Тернопільської міської територіальної громади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Тернопільська область була і залишається серед лідерів з реалізації в Україні реформи децентралізації.

Тернопільська ОТГ стала 48-ою в області, до обласного центру приєдналися наразі чотири сільські ради, а саме Кобзарівська, Курівецька, Малашовецька та Чернихівська.

«Держава продовжує тримати курс на підтримку децентралізації. Тільки в розрізі Тернопільської області 42 об’єднані територіальні громади впродовж 3-ох років отримали фінансову субвенцію майже 350 млн грн. В цьому році ми вже отримали 94 млн грн. Сьогодні в цих 42-ох громадах реалізовується понад сто проектів розвитку інфраструктури. Всупереч популізму, сьогодні саме люди вирішують як їм розвиватися та куди рухатися. Цей процес відбувається виключно добровільно, що є ключовим принципом і невід’ємною складовою державної політики» – наголосив Барна.

Під час підписання розпорядження заступник голови облдержадміністрації з питань децентралізації Олег Валов зазначив, що майже 46% території області покрито об’єднаними громадами.

«Це свідчить про добровільне бажання формувати фінансово-спроможні ОТГ, які працюватимуть в напрямку покращення життя мешканців громад та підсилить їх матеріальні можливості. Цей процес дасть людям, мешканцям сільських територій, отримувати якісні послуги у різних сферах, як в адміністративних, так і в житлово-комунальних. Ми на цьому не будемо зупинятись, ми продовжуємо працювати з усіма населеними пунктами, будемо підтримувати та допомагати», – сказав Валов.

За його даними, Тернопіль є другим в Україні обласним центром, який продовжує процес добровільного об’єднання з сільськими територіями.