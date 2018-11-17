Сім’я загиблого на Луганщині тернополянина отримала нову 3-кімнатну квартиру (фото)

Полковник Муляр служив у Центрі спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, більш відомому як спецпідрозділ «Альфа».

Сім’я загиблого на Луганщині тернополянина Руслана Муляра отримала нове житло.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні ключі від трикімнатної квартири у новозбудованій багатоповерхівці у Тернополі дружині та двом синам загиблого полковника СБУ вручив голова облдержадміністрації Степан Барна.

«На превеликий жаль, ми не можемо повернути вам чоловіка, а дітям батька, оскільки це за межами людських сил. Але ми зробимо усе залежне від нас, щоб родини Героїв, які віддали свої життя, захищаючи територіальну України, жили в належних умовах, не відчуваючи матеріальної скрути, мали підтримку й розуміння», – сказав Барна.

Завдяки співпраці влади та небайдужих благодійників дружина загиблого бійця та двоє її неповнолітніх синів уже найближчим часом переїдуть у нову повністю умебльовану квартиру, в якій проведено усі необхідні оздоблювальні роботи.

«Колектив УСБУ разом із доброчинцями долучився до того, аби це помешкання стало вам новою комфортною і затишною домівкою. Ми розуміємо, що вашій родині облаштовувати свій побут без міцної чоловічої опори важко, тому постаралися упорядкувати квартиру для вас найкращим чином. Обіцяю, що ми й надалі підтримуватимемо вашу сім’ю, і ви завжди зможете розраховувати на допомогу та підтримку від колег та бойових побратимів Руслана», – наголосив начальник Тернопільського управління СБУ Віталій Найда.

Полковник Муляр служив у Центрі спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, більш відомому як спецпідрозділ «Альфа».

26 травня 2018 року він загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу села Жолобок Луганської області.

Протягом майже двох десятків років військової служби офіцер пройшов шлях від сержанта до полковника, від розвідника до командира групи. За професіоналізм, героїзм та доблесть, виявлені під час участі в антитерористичній операції, він був неодноразово нагороджений відомчими відзнаками.

Указом Президента України від 02.06.2018 № 158 Руслана Муляра нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).